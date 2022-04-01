  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 мая, 10:52
Новости

За первый квартал этого года Калмыкия достигла рекордного за последние 10 лет показателя по вводу жилья

За первый квартал этого года Калмыкия достигла рекордного за последние 10 лет показателя по вводу жилья

Темпы ввода в регионе в период 3 последних выросли лет на 20%, сообщил в своем телеграм-канале министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Антон Рубанов. В текущем году уже ввели в эксплуатацию более 44 тысяч квадратных метров. "Буду и дальше прикладывать все усилия для того, чтобы республика становилась только лучше!", - отметил профильный министр.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия