За первый квартал этого года Калмыкия достигла рекордного за последние 10 лет показателя по вводу жилья

Темпы ввода в регионе в период 3 последних выросли лет на 20%, сообщил в своем телеграм-канале министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Антон Рубанов. В текущем году уже ввели в эксплуатацию более 44 тысяч квадратных метров. "Буду и дальше прикладывать все усилия для того, чтобы республика становилась только лучше!", - отметил профильный министр.