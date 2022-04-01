5 мая, 10:52
За первый квартал этого года Калмыкия достигла рекордного за последние 10 лет показателя по вводу жилья
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Темпы ввода в регионе в период 3 последних выросли лет на 20%, сообщил в своем телеграм-канале министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Антон Рубанов. В текущем году уже ввели в эксплуатацию более 44 тысяч квадратных метров. "Буду и дальше прикладывать все усилия для того, чтобы республика становилась только лучше!", - отметил профильный министр.