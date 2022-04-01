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5 мая, 11:23
Новости

ГТРК «Калмыкия» вновь запускает интерактивную программу «Зелёная волна»

ГТРК «Калмыкия» вновь запускает интерактивную программу «Зелёная волна»

В этой  программе, в эфире «Радио-России Калмыкия» речь пойдёт об  актуальных проблемах  в области обеспечения безопасности дорожного движения. Радиослушатели смогут узнать самую актуальную информацию о действующих нормах и изменениях в законодательстве. Корреспонденты  радио расскажут о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и о  многом другом. Программа «Зелёная волна» - будет выходить в радиоэфире по будням в 13:14 и в 22:14 на частоте 102,7 FM. А также на сайте Вести-Калмыкия.ру.

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