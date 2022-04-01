С 1 мая по 1 сентября в рамках празднования 100-летия жилищно-коммунального хозяйства Калмыкии профильным Министерством проводится конкурс детского рисунка «ЖКХ глазами детей»

В ней могут принять участие дети от 6 до 14 лет по двум возрастным категориям: от 6 до 10 лет и от 11 до 14. Темы для рисунков следующие – «Чистый город начинается с нас», «Двор моей мечты», «Разделяем мусор - сохраняем будущее», «Луч света: всё об энергетике» и «Спасибо работнику ЖКХ».