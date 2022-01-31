За неделю зарегистрировано 6 ДТП, в которых 11 человек получили травмы

По данным регионального ГИБДД, 21 февраля на 17 километре автодороги «Комсомольский-Артезиан» 19-летняя жительница Черноземельского района, управляя автомашиной «Лада-Гранта» совершила опрокидывание автомашины в кювет. Водитель и двое несовершеннолетних пассажира были доставлены в медицинское учреждение.

За прошедшую неделю задержано и отстранено от управления 26 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, в том числе четверо ранее лишенных права вождения.

Кроме того, на основании информации, полученной в режиме фото-видеофиксации сотрудниками ГИБДД вынесено 4 902 постановления об административном правонарушении.