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28 февраля, 19:15
НовостиСтроительство

В Лагани пройдёт реконструкция водопроводных сетей

В Лагани пройдёт реконструкция водопроводных сетей

На это выделят 131 миллион рублей. Подрядной организации, выбранной в ходе объявленного тендера,  предстоит произвести реконструкцию водопроводной сети, использовав полиэтиленовые трубы на участках по улицам Баташева, Канукова, Волгоградская, Западная, Астраханская, Городовикова, Рабочая, Баташова-Астраханская-Революционная, Жигулевская-Канукова, Куйбышева, Заводская, Адучиева, а также по дороге к селу Северное. Работы планируют завершить во второй половине декабря

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