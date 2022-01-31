В Лагани пройдёт реконструкция водопроводных сетей

На это выделят 131 миллион рублей. Подрядной организации, выбранной в ходе объявленного тендера, предстоит произвести реконструкцию водопроводной сети, использовав полиэтиленовые трубы на участках по улицам Баташева, Канукова, Волгоградская, Западная, Астраханская, Городовикова, Рабочая, Баташова-Астраханская-Революционная, Жигулевская-Канукова, Куйбышева, Заводская, Адучиева, а также по дороге к селу Северное. Работы планируют завершить во второй половине декабря