За неделю в Калмыкии зарегистрированы 10 ДТП

13 человек получили травмы различной степени тяжести. Такие данные привели сегодня в ГИБДД. Одно из происшествий случилось по улице Ленина в Элисте. 51-летний житель Целинного района за рулем газели совершил столкновение с ДЭУ-Матиз под управлением 35-летней элистинки. В результате удара Газель продолжила движение, совершив наезд на еще одну машину, которая из-за этого ударила еще две легковушки. В результате ранены два водителя. А 9 сентября – другой житель Целинного района, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», двигался по улице Хомутникова в столице и наехал на несовершеннолетнего. Тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок с травмами был доставлен в медучреждение.