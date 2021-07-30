Элиста отметила 75-летие явления верующим Иисуса Христа

В Казанском кафедральном соборе состоялись торжественные мероприятия, посвященные важному событию в духовной жизни православных христиан. 75 лет назад верующим, молящимся в небольшом храме в Элисте, явился образ Спасителя. В честь этого состоялась праздничная божественная литургия. Наша съёмочная группа готовит подробный материал о произошедшем чуде, который вы сможете посмотреть в 21.05 в выпуске Местного времени на телеканале Россия 1.