Сегодня в России День программиста

На самом деле - даты две: 12 или 13 сентября. Это зависит от того, високосный год или нет. Главное, что праздник, которому всего 12 лет, отмечается в строго в 256-й день года. А знаете почему? Число 256 – это два в восьмой степени. И это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.

Программисты Калмыкии могут принять участие в главном событии этого года для молодых лидеров - Международном конвенте СНГ «Цифровое Партнерство». Впрочем, как сообщают в Республиканском центре молодежи, эта возможность есть у всех, кто готов представить свои проекты и идеи на 27 технологических треках. А также на современных образовательных и деловых площадках.

Подать заявку можно до 22 сентября на сайте digitalformat.org, Участие бесплатное. Это не только обучение у ведущих экспертов, но и возможность заявить о себе, приобрести наставников, получить поддержку для реализации идей.