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24 января, 16:32
НовостиПроисшествия

За неделю в Калмыкии зарегистрировано 6 ДТП

За неделю в Калмыкии зарегистрировано 6 ДТП

В них один человек погиб, 9 – получили травмы различной степени тяжести -таковы данные регионального ГИБДД.

Авария с трагическим последствием произошла на 248 километре федеральной трассы Р-22 Каспий 17 января. Автомашина «Нива», выехавшая на полосу встречного движения, столкнулась с КАМАЗом, в результате – водитель легковушки, 60-летний житель Октябрьского района, погиб на месте, а водитель большегруза, 36-летний житель Дагестана с ранениями был доставлен в медучреждение. 

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20 января зарегистрировано еще одно ЧП. На автодороге «Яшкуль –Комсомольский» столкнулись две легковые машины. Водитель автомобиля «Лада Калина» 60-летний житель Чеченской республики, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с «Ауди- 90», за рулем которого находился 42 –летний житель Элисты. Оба водителя и пассажир получили травмы различной степени тяжести.

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Кроме того, инспекторы ГИБДД за прошедшую неделю задержали и отстранили от управления 23 водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения, один из них – ранее был лишен водительских прав. 

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