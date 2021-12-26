Налогоплательщикам необходимо представить отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

Сделать это нужно до 25 января включительно. Узнать, прослеживаемый товар или нет, можно на сайте ФНС РФ.

По общему правилу, отчет представляется участниками оборота товаров, применяющих специальные налоговые режимы, налогоплательщиками НДС, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика. Вместе с тем, в определенных случаях отчет представляется и налогоплательщиками НДС.

Напомним, что налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с данными товарами в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, отражать сведения об операциях с прослеживаемым товаром в декларациях по НДС.