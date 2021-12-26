Госпитали в Лаганском районе готовятся к возможному наплыву больных коронавирусом

Во время посещения Центральной районной больницы их осмотрел Глава РМО Очир Очиров. В эти дни в здании дневного стационара завершаются ремонтные работы. Заменена часть окон на пластиковые, обновляются палаты, залит пол.

По словам главного врача райбольницы Николая Шарапова, если число больных, которым потребуется госпитализация превысит 60, будут развернуты дополнительно 40 коек. Готовы также кислородные концентраторы, специальный контур на несколько отведений, а также наркозный дыхательных аппарат для респираторной поддержки пациентов. Количество заболевших в приморском районе увеличивается, на сегодня их уже 56, двое из них – дети.