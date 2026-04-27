За неделю в Калмыкии в ДТП погиб один человек, десять пострадали

Всего за период с 20 по 26 апреля зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий. Двадцать пятого апреля на 79-м километре автодороги «Утта-Юста-Цаган Аман» 42-летний житель Элисты, за рулём Лады-Нивы, не учёл ширину проезжей части и габариты своего автомобиля, после чего совершил наезд на стоящую Черри Тиго и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался при транспортировке в больницу. За указанную неделю на основании данных автоматической фото-видеофиксации вынесено 2916 постановлений об административных правонарушениях.

