️В Калмыкии продолжается расплодная кампания.

Хозяйства уже получили около 900 тысяч ягнят и 140 тысяч телят, что составляет 80% от плана. Господдержка отрасли в этом году составит 0,5 млрд рублей. Вице-премьер Тимур Гаваев посетил племзавод «Черноземельский», где получено свыше 13 тысяч ягнят. Предприятие приступило к строительству откормочного комплекса на 2,5 тысячи голов. Создание таких комплексов, по словам Гаваева, поможет наращивать экспорт мяса. В хозяйстве трудятся 58 человек.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии