28 апреля, 18:24
 14 °C
87,88
74,81
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 апреля, 17:19
НовостиСобытие

️В Юстинском районе задержан житель Краснодарского края, незаконно выловивший более трёхсот экземпляров рыб.

В ходе профилактических мероприятий вблизи реки Волги участковым уполномоченным был остановлен автомобиль под управлением 42-летнего мужчины. При осмотре багажного отделения и прицепа полицейский обнаружил 329 экземпляров рыб частиковых видов. Также изъяты пять лесковых сетей разных размеров и резиновая лодка. Задержанный пояснил, что рыба была выловлена для личного потребления. Водные биологические ресурсы и орудия лова направлены на ихтиологическую экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

Фото и видео: МВД Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия