️В Юстинском районе задержан житель Краснодарского края, незаконно выловивший более трёхсот экземпляров рыб.

В ходе профилактических мероприятий вблизи реки Волги участковым уполномоченным был остановлен автомобиль под управлением 42-летнего мужчины. При осмотре багажного отделения и прицепа полицейский обнаружил 329 экземпляров рыб частиковых видов. Также изъяты пять лесковых сетей разных размеров и резиновая лодка. Задержанный пояснил, что рыба была выловлена для личного потребления. Водные биологические ресурсы и орудия лова направлены на ихтиологическую экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

Фото и видео: МВД Калмыкии