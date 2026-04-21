Замгендиректора парка «Патриот» арестовали за взятку в 18 млн рублей.

Виталий Мелимук, заместитель гендиректора по эксплуатации и материально-техническому обеспечению, отправлен в СИЗО. По версии следствия, в декабре 2025 года парк заключил с компанией «Гермес» контракты на обслуживание зданий и территорий в Одинцове и Кронштадте на сумму более 1,4 млрд рублей. В апреле 2026 года Мелимук получил от гендиректора фирмы 18 млн рублей за общее покровительство и помощь в заключении контрактов. Следователи устанавливают других причастных.

*Парк «Патриот» — российский тематический военный парк, расположенный в Подмосковье.