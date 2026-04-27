Яркий праздник, посвященный дикой природе, степным просторам и народным традициям, «Фестиваль тюльпанов – 2026» завершился.

Поистине, Калмыкия стала местом притяжения туристов со всех концов юга России и не только. Песни, танцы, фестивали, конкурсы, специальная программа, любование символом праздника – краснокнижным тюльпаном – калейдоскоп событий сменяли друг друга как в столице, так и в районах. А в перерыве – прогулки в степи среди белоснежных кибиток, верхом на верблюдах и мастер-классы ремесленников. Всё это не могло не поразить гостей фестиваля.