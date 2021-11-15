За неделю на дорогах республики зарегистрировано 7 ДТП

1 человек погиб, 11 - получили травмы различной степени тяжести, сообщили сегодня в ГИБДД.

Так, 8 декабря 35-летний житель Целинного района за рулем иномарки двигался по улице Ленина в Элисте и совершил столкновение с машиной «ВАЗ-2110» под управлением 40-летнего горожанина. В результате госпитализирован несовершеннолетний пассажир автомобиля отечественного производства.

9 декабря в 3 часа 10 минут 37-летний водитель из Владимирской области на 132 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулся с транспортным средством под управлением 55-летнего жителя Дагестана. Оба доставлены в медицинское учреждение.

Кроме того, за неделю задержаны 22 водителя, севшие за руль автомобиля в состоянии опьянения. В их числе двое граждан, ранее лишённые права управления.