Кино возвращается в села Калмыкии

В поселке Кетченеры и селе Малые Дербеты открылись новые кинозалы. И все - в рамках реализации проекта федерального Фонда кино. Он подразумевает финансовую помощь небольшим поселениям в организации широких экранов. Это часть нацпроекта «Культура». Теперь уже в трех населенных пунктах жители могут наслаждаться премьерами.

Теперь жители Кетченеровского и Малодербетовского районов смогут смотреть фильмы на широком экране с хорошим звуком. Сразу два зала были переоборудованы за счет средств Фонда кино. Они открылись, благодаря победе в конкурсном отборе среди населенных пунктов с числом жителей до пятисот тысяч человек, которые претендовали на возведение кинозала. Этого момента сельчане ждали давно. Теперь здесь есть мягкие кресла, звуковые и проекторные системы. На модернизацию ушло почти 10 миллионов рублей. Реализацией проектов занимался Национальный фонд развития и поддержки культуры и науки «Наследие Бумбы» Эллы Манжеевой. По условиям соглашения с Фондом кино, доля отечественных лент должна составлять не менее 50 процентов при регулярных показах.

Жители Калмыкии с воодушевлением встретили новость о том, что еще в двух поселках республики есть полноценная возможность оценить новинки

отечественной и зарубежной киноиндустрии.

Напомним, первой ласточкой в Калмыкии стал новое учреждение «Тег Синема» в Лагани. Программа кинофикации развивается с 2015 года, но степная республика приняла участие только в прошлом году. Не воспользоваться этой возможностью было бы не позволительно, говорила тогда известный режиссер Элла Манжеева.

Это не только развивает отечественный кинематограф, но и открывает перспективы для создания калмыцких фильмов, а также об обязательной их доступности для каждого жителя, говорил Глава республики еще на открытии первого кинозала в Лагани.

В этот раз Глава Калмыкии отметил, что рад за земляков, которые смогут погрузиться в атмосферу кинопремьер. Такие истории успеха будем тиражировать во всех районах, подчеркнул Бату Хасиков и поблагодарил

Фонд кино за поддержку, а Национальный фонд за реализацию проектов. Также он побывал на премьере нового фильма Петра Буслова «Бумеранг». С режиссером, который уже бывал в Калмыкии и, в целом, неравнодушен к восточной культуре, знакомы не один год, написал Хасиков. И будем рады вновь видеть его в нашей республике, написал Глава региона на своей странице в инстаграм.