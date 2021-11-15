13 декабря, 19:27
На территории Восточного Маныча участились случаи нападения волков на сельскохозяйственный скот
Об этом сообщает Ики-Бурульское СМО. Ближе к зиме хищник начинает обучение собственного молодняка. Вкупе с тем, что популяция животного сильно возросла, это создаёт нешуточную угрозу для чабанов, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.
Волк заходит даже в дневное время и без жалости рвёт телят и овец. Повод для беспокойства есть и у ветеринаров района, зверь является переносчиком опасных болезней.
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