На территории Восточного Маныча участились случаи нападения волков на сельскохозяйственный скот

Об этом сообщает Ики-Бурульское СМО. Ближе к зиме хищник начинает обучение собственного молодняка. Вкупе с тем, что популяция животного сильно возросла, это создаёт нешуточную угрозу для чабанов, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

Волк заходит даже в дневное время и без жалости рвёт телят и овец. Повод для беспокойства есть и у ветеринаров района, зверь является переносчиком опасных болезней.