За неделю на дорогах республики зарегистрировано 4 ДТП, в них пострадали 7 человек

Так, одна из аварий произошла 26 марта. Жительница Волгоградской области двигаясь на автомашине «Рено-Меган» по автодороге «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан», на 8 километре не справилась с управлением и совершила опрокидывание автомашины в кювет. В результате - водитель и трое несовершеннолетних пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение.

За прошедшую неделю задержано и отстранено от управления 19 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, в том числе трое ранее лишенные права вождения.А еще вынесено чуть более 2,5 тысяч постановлений об административном правонарушении на основании информации, полученной в режиме фото-видеофиксации.