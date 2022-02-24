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28 марта, 17:45
НовостиПроисшествия

За неделю на дорогах республики зарегистрировано 4 ДТП, в них пострадали 7 человек

За неделю на дорогах республики зарегистрировано 4 ДТП, в них пострадали 7 человек

Так, одна из аварий произошла 26 марта. Жительница Волгоградской области  двигаясь на автомашине «Рено-Меган» по автодороге «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан», на 8 километре не справилась с управлением и совершила опрокидывание автомашины в кювет. В результате - водитель и трое несовершеннолетних пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение. 

За прошедшую неделю задержано и отстранено от управления 19 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, в том числе трое ранее лишенные права вождения.А еще вынесено чуть более 2,5 тысяч постановлений об административном правонарушении на основании информации, полученной в режиме фото-видеофиксации.

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