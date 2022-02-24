По постановлению прокуратуры на 20 тысяч рублей оштрафован заместитель министра

Чиновник получил наказание за нарушения при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автодорога регионального значения «Элиста-Арзгир – Минеральные воды», по причине несвоевременной сдачи объекта в эксплуатацию на протяжении более полугода, остается непригодной для безопасного использования участниками дорожного движения и может служить причиной для возникновения ДТП.