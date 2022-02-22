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28 марта, 17:26
НовостиОбщество

Мясная тушёнка – продукт, не теряющий актуальности во все времена

Мясная тушёнка – продукт, не теряющий актуальности во все времена

Удобная и популярная заготовка, которая приходит на помощь студентам, охотникам, рыбакам и даже опытным домохозяйкам.

Калмыцкий продукт давно зарекомендовал себя как в регионе, так и за его пределами  и, по праву, считается одним из брендов республики. О технологическом процессе изготовления тушёнки – в материале Ялман Каджаевой. 

Рабочая смена в консервном цехе начинается с подготовки и разделки сырья для будущей продукции. Свежезамороженную говядину тщательно осматривают, убирают всё ненужное.

Пользуется спросом и конина, как отмечает технолог и, по совместительству, обвальщик Андрей Чабанов, в последнее время тушёнка из этого вида мяса, ввиду своей выгодной стоимости и вкусовых качеств,набирает популярность.

Прежде чем жестяные банки наполнятся сырьём их тщательно промывают, ошпаривают. Готовые мясо и специи раскладывают по банкам, всё строго по весу.

Немаловажный этап - маркировка. Уникальный код на упаковке позволяет выяснить происхождение товара, бороться с нелегальной продукцией, отследить его путь и подтвердить качество.

Популярность калмыцкой тушёнки говорит сама за себя: покупают её как в республике, так и за её пределами. Как рассказывает технолог предприятия, продукция реализуется в розницу и партиями под заказ.

Сегодня здесь производят тушёнку из свинины, говядины, баранины и конины, а также разные виды каш с мясом. В неделю - около 4000 банок. О стабильности предприятия и серьёзном подходе здесь говорит многое: консервный цех существует уже около 10 лет, практически все сотрудники-старожилы, зарплату не задерживают-  платят точно в срок, что сейчас особенно важно

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