За неделю на дорогах республики произошло 10 ДТП

В них пострадали 20 человек. Одна из аварий развернулась на 260-м километре трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь».

47-летний житель Астраханской области за рулем машины не учёл ширину проезжей части, из-за чего съехал с проезжей части и опрокинул автомобиль. Водитель и пассажиры легковушки были оперативно доставлены в медучреждение.

Также за неделю задержали 25 человек, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. В их числе - один гражданин, ранее лишённый водительских прав.