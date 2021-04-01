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19 апреля, 16:05
НовостиЗдравоохранение

Глава Калмыкии взял под личный контроль реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранени

Глава Калмыкии взял под личный контроль реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранени

Бату Хасиков провел очередное заседание регионального штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов. Как было отмечено, в настоящее время документы для типового офиса общей врачебной практики в посёлке Песчаный Приютненского РМО уже разработаны.

Кроме того, в 1 квартале года районные власти определили и передали медицинским организациям в безвозмездное пользование земельные участки под капитальное строительство объектов здравоохранения.

В завершение Бату Хасиков сообщил, что проинспектировал уровень готовности городской детской поликлиники. Скоро она откроет свои двери, и наши дети смогут получать медицинское обслуживание в комфортных условиях, подчеркнул руководитель региона

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