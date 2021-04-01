Глава Калмыкии взял под личный контроль реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранени

Бату Хасиков провел очередное заседание регионального штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов. Как было отмечено, в настоящее время документы для типового офиса общей врачебной практики в посёлке Песчаный Приютненского РМО уже разработаны.

Кроме того, в 1 квартале года районные власти определили и передали медицинским организациям в безвозмездное пользование земельные участки под капитальное строительство объектов здравоохранения.

В завершение Бату Хасиков сообщил, что проинспектировал уровень готовности городской детской поликлиники. Скоро она откроет свои двери, и наши дети смогут получать медицинское обслуживание в комфортных условиях, подчеркнул руководитель региона