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22 ноября, 12:59
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За нарушение правил рыболовства к административной ответственности привлечено 48 человек, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области.

За нарушение правил рыболовства к административной ответственности привлечено 48 человек, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области.

Сотрудники ведомства продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия в акватории реки Волги и северной части Каспийского моря. За прошедший месяц изъято более 450 сетей, свыше 165 браконьерских снастей и других запрещенных орудий лова. В естественную среду обитания возвращено более 1 800 особей осетровых, почти 5 тысяч частиковых видов рыб, а также свыше 20 тысяч ракообразных.

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