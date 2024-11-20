За нарушение правил рыболовства к административной ответственности привлечено 48 человек, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области.

Сотрудники ведомства продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия в акватории реки Волги и северной части Каспийского моря. За прошедший месяц изъято более 450 сетей, свыше 165 браконьерских снастей и других запрещенных орудий лова. В естественную среду обитания возвращено более 1 800 особей осетровых, почти 5 тысяч частиковых видов рыб, а также свыше 20 тысяч ракообразных.