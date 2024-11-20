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22 ноября, 13:21
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Прокуратура Элисты направила в суд иск о компенсации морального вреда из-за физических и нравственных страданий, причиненных несовершеннолетнему.

Прокуратура Элисты направила в суд иск о компенсации морального вреда из-за физических и нравственных страданий, причиненных несовершеннолетнему.

Установлено, что малышка, находясь под надзором дошкольной образовательной организации, получила травму. Была доставлена в медпункт, где согласно журналу регистрации травматизма, проведена обработка ссадины на лице и приложен холод.

В нарушение законодательства о защите прав несовершеннолетних, ребенка не отвезли в медицинскую организацию для проверки признаков черепно-мозговой травмы, не уведомили о несчастном случае законных представителей. Вопрос о необходимости госпитализации пострадавшей не решался, заключение о характере повреждений здоровья и степени их тяжести не получено.

При самостоятельном обращении родителей в больницу выяснилось, что ребенку причинен вред здоровью средней тяжести, рекомендована госпитализация в хирургическое отделение и консультация невролога.

По данному факту прокуратурой города начальнику Управления образования Элисты внесено представление.

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