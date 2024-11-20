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22 ноября, 12:34
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После вмешательства прокуратуры РК задолженность по исполненным контрактам на сумму более 24 млн рублей погашена в полном объеме.

После вмешательства прокуратуры РК задолженность по исполненным контрактам на сумму более 24 млн рублей погашена в полном объеме.

Прокуратура Калмыкии провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным договорам.

Выяснилось, что министерство здравоохранения республики оплату за поставку лекарственных препаратов для льготной категории граждан не произвело. Благодаря расследованию прокуратуры, долги по исполненным государственным контрактам погашены.

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