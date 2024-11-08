За нарушение антикоррупционного законодательства

По постановлению прокурора Яшалтинского района руководитель коммерческой организации привлечен к административной ответственности.

Административное правонарушение - привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего совершено в Яшалте.

Прокуратура Яшалтинского района установила, что руководитель коммерческой организации не сообщил в письменной форме в десятидневный срок о приеме на работу бывшего служащего из Малых Дербет.

Виновное лицо, постановлением мирового судьи Яшалтинского района, привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, в целях устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции, прокурором района в адрес генерального директора организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.