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11 ноября, 12:07
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Алтана Басангова – чемпион турнира «Москва – Вселенная каратэ»

Алтана Басангова – чемпион турнира «Москва – Вселенная каратэ»

Москва в третий раз стала центром мирового каратэ. В столице России завершился крупнейший международный турнир «Москва — Вселенная каратэ», в котором приняли участие и спортсмены Калмыкии - пятикратная чемпионка страны, чемпионка Европы, мастер спорта России Алтана Басангова и чемпион России по каратэ 2024 года. мастер спорта России Александр Салынов.

В международном турнире приняли участие спортсмены из 32 стран мира. Алтана Басангова бой за бронзу выиграла досрочно: за 1 минуту 4 секунды.

Для Александра Салынова это были первые крупные международные соревнования, которые стали для него новой ступенькой к вершинам спортивного Олимпа.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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