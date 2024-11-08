Алтана Басангова – чемпион турнира «Москва – Вселенная каратэ»

Москва в третий раз стала центром мирового каратэ. В столице России завершился крупнейший международный турнир «Москва — Вселенная каратэ», в котором приняли участие и спортсмены Калмыкии - пятикратная чемпионка страны, чемпионка Европы, мастер спорта России Алтана Басангова и чемпион России по каратэ 2024 года. мастер спорта России Александр Салынов.

В международном турнире приняли участие спортсмены из 32 стран мира. Алтана Басангова бой за бронзу выиграла досрочно: за 1 минуту 4 секунды.

Для Александра Салынова это были первые крупные международные соревнования, которые стали для него новой ступенькой к вершинам спортивного Олимпа.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК