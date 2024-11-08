Денежную помощь родителям оказывают 7 из 10 жителей Калмыкии

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие экономически активные горожане из Калмыкии.

88% жителей Калмыкии считают, что родителям необходимо помогать деньгами: 53% — в любом случае и 35% — если они находятся в тяжелом материальном положении.

Среди жителей Калмыкии, имеющих родителей, 71% помогают им финансово: 24% — постоянно, 37% — по необходимости, 10% — крайне редко.