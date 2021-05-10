За минувшую неделю в Калмыкии зарегистрировали 7 дорожно-транспортных происшествий

В них пострадали 12. Так, в минувшую пятницу по улице Сухэ-Батора в столице, произошла авария с участием иномарки «Хёндай Солярис» и «Ваз-2115». В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медучреждение.

Не снижается и статистика по нетрезвым водителям. За неделю сотрудниками Госавтоинспекции задержаны и отстранены от управления 22 человека, севших за руль в состоянии опьянения. Пятеро из них ранее уже были лишены прав.