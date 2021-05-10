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7 июня, 16:58
НовостиОбразование

В Калмыцком Госуниверситете по инициативе ректора проходят встречи с иностранными студентами – выпускниками этого года

В Калмыцком Госуниверситете по инициативе ректора проходят встречи с иностранными студентами – выпускниками этого года

С руководителем ВУЗа пообщались учащиеся таких направлений, как математика, физика, информационные технологии и экономика. В их числе представители Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Конго и других стран. Сегодня в ВУЗе обучаются граждане 45 государств. 183 человека в этом году завершили обучение по программе бакалавриата.

Бадма Салаев поблагодарил самых активных студентов и их родителей за то, что они выбрали именно КалмГУ, расспросил о дальнейших планах. Также он выслушал предложения выпускников по улучшению образовательного и воспитательного процессов. Так, благодаря инициативе студента из Конго Жордана Ситона, при университете скоро появится современная школа танцев.

 

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