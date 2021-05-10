7 июня, 15:45
 20 °C
88,65
72,93
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 июня, 17:28
НовостиКриминал

Прокуратура выявила нарушения при реализации Национального проекта «Образование»

Прокуратура выявила нарушения при реализации Национального проекта «Образование»

Как сообщили сегодня в ведомстве, установлено, что Малодербетовской школой имени Убушаевой заключён муниципальный контракт на поставку компьютерной и радиоэлектронной техники на сумму 8 миллионов 700 тысяч рублей.

Однако, при расторжении документа, заказчик в лице руководства учебного заведения, не передал сведения об этом в Единую информационную систему в установленный законом пятидневный срок

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия