Прокуратура выявила нарушения при реализации Национального проекта «Образование»

Как сообщили сегодня в ведомстве, установлено, что Малодербетовской школой имени Убушаевой заключён муниципальный контракт на поставку компьютерной и радиоэлектронной техники на сумму 8 миллионов 700 тысяч рублей.

Однако, при расторжении документа, заказчик в лице руководства учебного заведения, не передал сведения об этом в Единую информационную систему в установленный законом пятидневный срок