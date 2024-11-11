Социальный фонд России по Калмыкии извещает

Жители, формирующие пенсионные накопления в соцфонде России, могут обратиться в отделение СФР республики за их получением.

С начала текущего года в регионе этой возможностью воспользовались 1 485 человек. За выплатой накоплений могут обратиться женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, а также граждане, имеющие право досрочно выйти на пенсию.

Чтобы узнать информацию о своих накоплениях, надо заказать выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, а также в клиентских службах отделения СФР республики или в МФЦ и подать заявление на выплату накоплений.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия