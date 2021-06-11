За минувшие сутки выявлены 97 новых случаев заражения коронавирусом

Такие показатели регистрировались в пик распространения COVID-19. Выздоровели еще 25 человек. Оперштаб сообщает еще об одном летальном исходе. Всего их на сегодня 422.

В госпиталях лечатся больше 396 жителей Калмыкии. В тяжелом состоянии также 23 пациента, десять – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии инфицированы свыше 22 тысяч 200 человек. Меньше 94 процентов из них - побороли недуг.