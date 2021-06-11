7 июля, 11:56
 29 °C
87,56
74,06
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 июля, 09:27
НовостиCOVID-19

За минувшие сутки выявлены 97 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки выявлены 97 новых случаев заражения коронавирусом

Такие показатели регистрировались в пик распространения COVID-19. Выздоровели еще 25 человек. Оперштаб сообщает еще об одном летальном исходе. Всего их на сегодня 422.

В госпиталях лечатся больше 396 жителей Калмыкии. В тяжелом состоянии также 23 пациента, десять – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии инфицированы свыше 22 тысяч 200 человек. Меньше 94 процентов из них - побороли недуг.

 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия