Сегодня выпускники Калмыкии узнаю результаты ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, процесс сдачи этого экзамена был разбит на три дня. Сначала проверяли знания письменно, еще два дня отдали под раздел «Говорение». В Калмыкии иностранный язык для поступления в ВУЗ сдавали 403 человека. Наверняка, многие уже определились с направлением дальнейшего обучения. Осталось только получить официальное подтверждение того, что они успешно прошли ЕГЭ.

Кстати, почти все результаты итоговой аттестации, известны. Впереди только оглашение баллов по информатике. Но это будет завтра.