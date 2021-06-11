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6 июля, 21:44
НовостиСоциальная политика

Льготы ветеранам труда в 2021 году: какие положены и как их получить

Льготы ветеранам труда в 2021 году: какие положены и как их получить

Льготы для ветеранов труда, не могут быть отменены ни при каких обстоятельствах - отметил Президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Это закреплено Конституцией страны.

Так Глава государства ответил на вопрос жителя Омской области, который сообщил, что его лишили звания ветеран труда, а, соответственно, и льгот.

В Калмыкии этот статус на сегодня имеют 50 тысяч человек, 17 тысяч из них – федерального уровня. Они имеют право на ежемесячные выплаты, а также льготы на проезд по внутриреспубликанским, городским маршрутам и другие.

Звание «Ветеран труда Калмыкии» можно получить при наличии трудового стажа 35 лет у женщин и 40 лет у мужчин. Но меры поддержки вступают в силу по достижению 55 и 60 лет соответственно. Что касается федерального статуса, то условия несколько отличаются.

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