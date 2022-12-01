Ежегодно этой медалью награждают 70 семей из Калмыкии. Ходатайства подают органы местного самоуправления в срок до 27 марта. Кандидаты - на получение награды — это семейные пары, прожившие в зарегистрированном браке не менее 25 лет. Медаль "За любовь и верность" вручается к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.



Напомним, награда учреждена в 2008 году Фондом социально-культурных инициатив. С 2022 года указом Президента России праздник приобрел статус государственного.