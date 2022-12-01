ЕГЭ досрочно

Для участия в ЕГЭ досрочного периода в Калмыкии зарегистрировались более 50 человек, сообщает Минобразования республики. Самые востребованные предметы - русский язык, профильная математика, обществознание и история.



"Для организации досрочной сдачи ЕГЭ в республике задействован один пункт проведения экзамена. Аудитории оборудованы системами видеонаблюдения. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию: 8(84722) 4-03-94", – отметили в ведомстве.