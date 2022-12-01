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21 марта, 08:49
Новости

ЕГЭ досрочно

ЕГЭ досрочно

Для участия в ЕГЭ досрочного периода в Калмыкии зарегистрировались более 50 человек, сообщает Минобразования республики. Самые востребованные предметы - русский язык, профильная математика, обществознание и история.

"Для организации досрочной сдачи ЕГЭ в республике задействован один пункт проведения экзамена. Аудитории оборудованы системами видеонаблюдения. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию: 8(84722) 4-03-94", – отметили в ведомстве.

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