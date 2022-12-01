У животноводов племзавода Улан Хееч полным ходом идет растел коров - нетелей

На сегодняшний день получено более 60 процентов молодняка. Хозяйство планомерно готовится к окотной компании , которая начнётся в первых числах апреля. Маточное поголовье овец составляет более 18 тысяч голов. Состояние овцематок оценивается как среднее, выше среднего. Благоприятные погодные условия, а также необходимый запас кормов способствовали успешному прохождению зимовки скота.



На период окотной кампании Улан Хееч обеспечен всеми необходимыми ресурсами, отремонтированы и очищены базы, производственные помещения подготовлены к приему молодняка. Итоги кампании станут известны в конце апреля-начале мая.