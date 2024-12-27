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12 января, 10:42
НовостиСобытиеКриминал

За кражу бетономешалки жителю Городовиковского района грозит лишение свободы на срок до двух лет.

За кражу бетономешалки жителю Городовиковского района грозит лишение свободы на срок до двух лет.

К участковому уполномоченному полиции обратилась жительница с.Виноградное. У женщины с хозяйственного двора пропала бетономешалка. Ущерб хозяйка оценила в 30 тыс. рублей.

Был организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых удалось выйти на след вора.

Подозреваемым оказался житель Городовиковского района, который гостил у своих родственников в селе, где и решил совершить кражу дорогостоящего оборудования для дальнейшей его реализации.

С этой целью, в ночное время, он выкатил бетономешалку со двора и поместил ее во дворе заброшенного дома неподалеку, чтобы позже за ней вернуться. Но данный план был пресечен сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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