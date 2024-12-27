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12 января, 11:59
НовостиСобытиеСтроительство

Утвержден новый федеральный проект «Инфраструктура для жизни», призванный обеспечить достижение 13 показателей национальной цели.

Утвержден новый федеральный проект «Инфраструктура для жизни», призванный обеспечить достижение 13 показателей национальной цели.

По линии Минстроя России предусмотрена реализация 5 – ти. Это «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Новый ритм строительства». В Калмыкии с 2019 года благоустроены 34 дворовые территории в 14 муниципальных образованиях. В 2024 –том - обновлено десять объектов: восемь в районах - в городах Лагань и Городовиковск, поселках Большой Царын, Ики-Бурул, Комсомольский и Цаган Аман, сёлах Троицкое и Яшалта, а еще две территории в Элисте – в первом и шестом микрорайонах столицы.

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