Утвержден новый федеральный проект «Инфраструктура для жизни», призванный обеспечить достижение 13 показателей национальной цели.

По линии Минстроя России предусмотрена реализация 5 – ти. Это «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Новый ритм строительства». В Калмыкии с 2019 года благоустроены 34 дворовые территории в 14 муниципальных образованиях. В 2024 –том - обновлено десять объектов: восемь в районах - в городах Лагань и Городовиковск, поселках Большой Царын, Ики-Бурул, Комсомольский и Цаган Аман, сёлах Троицкое и Яшалта, а еще две территории в Элисте – в первом и шестом микрорайонах столицы.