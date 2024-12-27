Сегодня сотрудники прокуратуры Калмыкии празднуют свой профессиональный праздник

В этом году исполняется 303 года со дня образования российского Ока государева. Работников и служащих уже поздравили президент России Владимир Путин и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Накануне праздника в прокуратуре Калмыкии прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие ветераны и сотрудники надзорного органа. Прокурор Калмыкии Виталий Семенченко поздравил коллег. Состоялась церемония награждения отличившихся работников, отмечены также и ветераны надзорного ведомства.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия