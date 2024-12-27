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9 января, 11:25
НовостиСобытиеКриминал

За хищение денежных средств с банковских карт предусмотрена уголовная ответственность.

За хищение денежных средств с банковских карт предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщают в управление Следственного Комитета, для квалификации преступления не имеет значение, каким образом осуществлена кража. Через банкомат, путем перевода денежных средств на другой банковский счет, совершения покупок в сети интернет, либо путем оплаты покупок в магазине. Это тяжкое преступление, поэтому уголовные дела, совершенные несовершеннолетними и в отношении них, относятся к компетенции следственных органов Следственного комитета.

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