В Калмыкии кульминацией тренировочных сборов по боксу стали заключительные спарринги, посвященные памяти гвардии капитана ВДВ Героя России Мингияна Лиджиева.
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Более 50 юных спортсменов из районов Калмыкии приняли участие в поединках.
Поддержать юных боксеров пришли известный калмыцкий боксер, обладатель пояса WBA Asia Чингиз Натыров, боевые товарищи Мингияна, участники и ветераны СВО, а также Константин Батырев, Хонр Брюгидиков, Санал Насонов.
18 пар боксеров продемонстрировали свои навыки в напряженных поединках, результаты которых определили состав команды Калмыкии для предстоящих матчевых встреч с астраханскими боксерами 11-12 января.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК