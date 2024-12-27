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9 января, 10:50
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В Калмыкии кульминацией тренировочных сборов по боксу стали заключительные спарринги, посвященные памяти гвардии капитана ВДВ Героя России Мингияна Лиджиева.

В Калмыкии кульминацией тренировочных сборов по боксу стали заключительные спарринги, посвященные памяти гвардии капитана ВДВ Героя России Мингияна Лиджиева.

Более 50 юных спортсменов из районов Калмыкии приняли участие в поединках.

Поддержать юных боксеров пришли известный калмыцкий боксер, обладатель пояса WBA Asia Чингиз Натыров, боевые товарищи Мингияна, участники и ветераны СВО, а также Константин Батырев, Хонр Брюгидиков, Санал Насонов.

18 пар боксеров продемонстрировали свои навыки в напряженных поединках, результаты которых определили состав команды Калмыкии для предстоящих матчевых встреч с астраханскими боксерами 11-12 января.

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Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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