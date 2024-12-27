9 января, 11:58
 4 °C
106,1
101,68
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 января, 11:54
НовостиСобытиеОбщество

С нового года произойдет много изменений в жизни россиян.

С нового года произойдет много изменений в жизни россиян.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 22 440 рублей, а прожиточный минимум - на 15%. Будет введена пятиступенчатая шкала НДФЛ: чем больше доходы, тем выше налог.

Земельные участки можно будет оформить онлайн при помощи сервиса «Земля просто». С января 2025 года вырастут отдельные госпошлины, увеличится детский вычет, договоры дарения жилья придется заверять у нотариуса, отели начнут брать с гостей туристический налог. В 2025 году ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия увеличатся больше, чем планировалось изначально.

С 1 января вырастут минимальные и максимальные суммы пособий по больничному, беременности и родам, а также повысится максимальный размер пособия по уходу за ребенком.

С начала нового года увеличат штрафы за большинство дорожных правонарушений - в среднем в полтора раза. Возобновляется индексация пенсий работающих россиян.

В 2025 году на страховую пенсию на общих основаниях могут выйти женщины не моложе 1966 года рождения и мужчины не моложе 1961 года рождения.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия