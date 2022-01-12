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5 февраля, 13:09
НовостиСоциальная политикаCOVID-19

За эту неделю в Калмыкии был отмечен 5-кратный прирост пациентов с подтвержденным ковидом

За эту неделю в Калмыкии был отмечен 5-кратный прирост пациентов с подтвержденным ковидом

Под наблюдением врачей – более 12 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения. Почти половина из них – дети и подростки. Их более 5 тысяч. Госпитализированных среди детей – немного. 

На сегодняшний день зафиксировано 434 случаев заражения. Заболевших с начала пандемии - 40 268.

В тяжелом состоянии – 13 человек, из них 10 на ИВЛ. Летальных исходов за все время - 789.

Напомним, Роспотребнадзор с двух недель сократил вполовину срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19. Как пояснила Анна Попова, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом "омикрон", составляет от двух до пяти дней.

 

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