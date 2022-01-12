Сегодня в Элисте состоялось открытие Первенства России по мини-футболу любительских команд Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Турнир пройдет на базе Ойрат-арены. Это матчи четвертого тура первой лиги сезона 2021-2022.

Сегодня калмыцкие футболисты сыграют с краснодарской «Альфой» и МФК «Калинина» Ростовской области. А в воскресенье, 6 февраля, - выступят против команд «Спартак-Донецк» и спортклуба «Гвардеец».

Для входа на матч обязателен QR-код или сертификат о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте.

Как покажут себя на межрегиональном поле калмыцкие футболисты? Смотрите в понедельник в эфире Вестей в 14.30 и 21.05.