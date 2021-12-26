За два года в регионе отремонтируют 35 школ

На эти цели Калмыкия из федерального бюджета получит более трех миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщили в профильном ведомстве.

В этом году на капремонт 17 учебных заведений будет выделено более 1 миллиард 600 миллионов рублей. Подробнее в материале Ольги Эняевой.

Список школ, в которых начнется ремонт уже готов, сообщили представители профильного министерства. Средства будут выделены в зависимости от степени их аварийности. Сумма субсидий превысит 125 миллионов. Реализация масштабной программы, кстати, подразумевает не только ремонтные работы. Там, где это требуется, заменят и оборудование.

Кроме того, родители и учащиеся могут принять участие в обсуждении дизайнерских решений своей школы. А во время капитального ремонта, который начнется весной, дети будут заниматься в других учебных заведениях, где в будущем году их ждет масштабная модернизация. Уже известно, что в 6 элистинских и 12 сельских школах планируется обновление зданий.