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27 января, 17:30
НовостиГород

Сегодня в Элисте – сказочно красиво

Сегодня в Элисте – сказочно красиво

Деревья покрылись инеем, на улице - лёгкий морозец. И, несмотря на то, что многие радовались аномально теплому декабрю, другие же были в ожидании, по-настоящему, зимней погоды и снега. Ведь он даст ту самую влагу, необходимую для будущего урожая и зелени.

Если верить народным приметам, то иней на деревьях – к скорому потеплению. По данным же регионального МЧС, сильные гололедно-изморозевые отложения в юго-западных районах Калмыкии сохранится и завтра.

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