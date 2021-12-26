Сегодня в Элисте – сказочно красиво

Деревья покрылись инеем, на улице - лёгкий морозец. И, несмотря на то, что многие радовались аномально теплому декабрю, другие же были в ожидании, по-настоящему, зимней погоды и снега. Ведь он даст ту самую влагу, необходимую для будущего урожая и зелени.

Если верить народным приметам, то иней на деревьях – к скорому потеплению. По данным же регионального МЧС, сильные гололедно-изморозевые отложения в юго-западных районах Калмыкии сохранится и завтра.